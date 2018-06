Washington (AFP) US-Präsident Barack Obama hat sich für "strategische Geduld" in der Außenpolitik der Vereinigten Staaten ausgesprochen. Die Herausforderungen, "vor denen wir stehen, erfordern strategische Geduld und Ausdauer", erklärte Obama am Freitag in Washington. Die USA müssten erkennen, dass eine "kluge nationale Sicherheitsstrategie nicht nur auf militärischer Macht aufbaut".

