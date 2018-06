Mogadischu (AFP) Die somalische Regierung hat bestätigt, dass ein ranghohes Mitglied der islamistischen Shebab-Miliz bei einem US-Drohnenangriff getötet worden ist. Der Planungschef der Miliz, Yusuf Dheeq, sei am vergangenen Samstag südlich der Hauptstadt von Raketen getroffen worden, erklärte die Regierung in Mogadischu am Freitag. Dies erhöhe die Chancen, "Frieden und Stabilität zurück nach Somalia zu bringen". Im September war bereits der Anführer der Miliz, Ahmed Abdi Godane, bei einem US-Luftangriff getötet worden.

