Nové Mesto na Morave (SID) - Der Gesamtweltcup-Zweite Simon Schempp träumt vor dem Sprint beim Biathlon-Weltcup in Nove Mesto von seinem vierten Sieg in Serie. "Ich hätte definitiv nichts dagegen, wenn das klappt. Aber es wird sehr schwer, andere wollen auch gewinnen", sagte Schempp vor dem Rennen am Samstag (15.30 Uhr/ZDF) dem SID. Der 26-Jährige hatte in Ruhpolding und Antholz zuletzt dreimal in Folge die Nase vorn gehabt und war dafür von den Athleten der Deutschen Sporthilfe zum Sportler des Monats Januar gewählt worden.

Am Freitag verzichtete der Schwabe auf einen Start in den Teamwettbewerben und richtet seinen Fokus in Tschechien stattdessen auf den Sprint und auf die Verfolgung einen Tag später. "Die Saison ist sehr lang, da braucht jeder mal eine Pause", sagte Schempp: "Man lässt Rennen zwar nicht gerne weg, aber die Körner kann ich sicher noch gebrauchen."

Bei Traumwetter mit Sonnenschein und blauem Himmel drehte der Überflieger der deutschen Skijäger im Training locker seine Runden. "Ich hoffe auch in den Rennen auf gute Bedingungen. Es soll ein bisschen windig werden, aber da müssen alle durch", sagte der Mixedstaffel-Weltmeister von 2010, der zuletzt insgesamt sechsmal in Folge auf dem Podium stand.

Schempp (549 Punkte) ist aktuell in überragender Form und könnte in Nove Mesto sogar erstmals die Führung im Gesamtweltcup von dem Franzosen Martin Fourcade (572) übernehmen. Mit Blick auf die WM im finnischen Kontiolahti (5. bis 15. März) will der fünfmalige Weltcupsieger seine Leistungen jedoch vorrangig auf konstant hohem Niveau halten. "Ich werde absolut mein Bestes geben und alles aus mir rausholen", sagte Schempp.