Bayrischzell (SID) - Vier deutsche Snowboarder haben beim Weltcup am Sudelfeld bei Bayrischzell das Finale im Parallel-Riesenslalom erreicht. Neben der in der Qualifikation drittplatzierten Lokalmatadorin Amelie Kober (Fischbachau), Olympiazweite von Turin 2006, zogen auch Anke Karstens (Aschau) als Neunte sowie Cheyenne Loch (Schliersee) als 15. in die K.o.-Runde der besten 16 ein.

Bei den Männern schaffte dies Alexander Bergmann (Berchtesgaden) als Neunter der Zeitläufe. Dagegen schied der Olympiavierte Patrick Bussler (Aschheim) auf Platz 28 aus. Kober hat ihren Heim-Weltcup bereits zweimal gewonnen. Die Finalläufe beginnen am Samstag um 10.00 Uhr.