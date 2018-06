Beaver Creek (SID) - Die deutschen Ski-Rennläufer haben Hoffnungen auf ein respektables Ergebnis bei der WM-Abfahrt am Samstag in Beaver Creek geweckt. Nachdem Andreas Sander (Ennepetal) im ersten Training mit Rang acht überrascht hatte, kam Josef Ferstl (Hammer) im Abschlusstraining am Freitag auf Rang 14. Eine Platzierung unter den ersten 15 ist das erklärte Ziel der Deutschen.

Schnellster im Abschlusstraining war ein Franzose: Brice Roger lag 0,21 Sekunden vor Top-Favorit Kjetil Jansrud aus Norwegen sowie seinem Landsmann Guillermo Fayed (0,29). Die Mitfavoriten Dominik Paris (Italien), Hannes Reichelt und Matthias Mayer (beide Österreich) fuhren auf die Ränge 18, 19, 20. Sander und Klaus Brandner (Königssee) belegte die Plätze 23 und 38.