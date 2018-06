Berlin (AFP) Eine Delegation des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages plant einen Besuch bei Parlamentskollegen in der Ukraine und in Russland. Die Obleute der Fraktionen und der Ausschussvorsitzende Norbert Röttgen (CDU) hätten sich in dieser Woche darauf verständigt, eine entsprechende Einladung der außenpolitischen Kommission der russischen Staatsduma anzunehmen, berichtete die "Welt" am Samstag.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.