Abu Dhabi (AFP) Die Vereinigten Arabischen Emirate unterstützen Jordanien im Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien und Irak. Abu Dhabis Kronprinz Mohammed Bin Sajed Al-Nahijan habe die Verlegung einer Staffel Kampfflugzeuge nach Jordanien angeordnet, meldete die amtliche Nachrichtenagentur Wam am Samstag. Mit diesem Schritt wollten die Emirate "die arabische Zusammenarbeit im Antiterrorkampf" sowie den "gemeinsamen Kampf gegen terroristische Banden, ihre abnormale Ideologie und ihre brutalen Methoden verstärken".

