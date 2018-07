Madrid (SID) - Auch Weltfußballer Cristiano Ronaldo hat Champions-League-Sieger Real Madrid bei seinem Comeback nicht zum ersten Saisonsieg gegen Spaniens Meister Atletico Madrid verhelfen können. Mit den Weltmeistern Toni Kroos und Sami Khedira in der Anfangsformation kassierte der Achtelfinalgegner von Bundesligist Schalke 04 in Europas Königsklasse in der insgesamt sechsten Neuauflage des Champions-League-Finales von 2014 beim Stadtrivalen durch ein 0:4 (0:2)-Debakel die vierte Pleite.

Nun muss Real an der Tabellenspitze der Primera Division um den unlängst noch komfortablen Vorsprung auf den FC Barcelona bangen. Atletico stellte im heimischen Vicente-Calderon-Stadion schon im ersten Durchgang die Weichen zum neuerlichen Prestigeerfolg. Vom Doppelschlag der Hausherren durch Tiago (14.) und Saul Niguez (18.) erholten sich die Königlichen, bei denen der portugiesische Superstar Ronaldo erstmals nach seiner Rotsperre von drei Spielen wieder dabei war, nicht.

Zwar wechselte Real-Trainer Carlo Ancelotti zur zweiten Halbzeit Khedira gegen Jese Rodriguez aus, doch konnte der Rekordmeister ohne seine verletzten Stars James Rodriguez (Mittelfußbruch) und Sergio Ramos (Muskelverletzung im Oberschenkel) die vierte Saisonniederlage nicht mehr abwenden. Im Gegenteil: Antoine Griezmann (67.) beseitigte die letzten Zweifel am Erfolg für die Gastgeber, ehe Wolfsbugs und Bayern Münchens ehemaliger Torjäger Mario Mandzukic eine Minute vor dem Abpfiff die Demütigung der Gäste besiegelte.

Atletico zog in der Tabelle auf dem dritten Rang zumindest vorübergehend mit Barcelona gleich. Die Katalanen haben allerdings am Sonntag (21.00 Uhr) bei Athletic Bilbao die Chance, durch einen Sieg bis auf einen Punkt an Real heranzukommen.

Reals Triumph im Champions-League-Finale des vergangenen Jahres gegen den Lokalrivalen erweist sich für die Königlichen in Duellen mit Atletico bislang als Fluch: Sowohl im nationalen Supercup (1:1 und 0:1), im Liga-Hinspiel (1:2) und zuletzt auch im Achtelfinale des spanischen Pokal-Wettbewerbes (0:2 und 2:2) hat Real nicht gegen den Meister gewinnen können.