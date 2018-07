New York (dpa) - Die Ebola-Epidemie hat mehr als 16 000 Kinder in Westafrika zu Waisen gemacht. Diese Mädchen und Jungen in den am schlimmsten betroffenen Ländern Guinea, Liberia und Sierra Leone hätten mindestens ein Elternteil oder ihre Betreuungsperson verloren, teilte das UN-Kinderhilfswerk in New York mit. Rund 3900 der Kinder verloren beide Elternteile. Die Unterstützung der Menschen vor Ort sei nach anfänglichen Bedenken aufgrund der Ansteckungsgefahr inzwischen jedoch enorm, teilte Unicef mit.

