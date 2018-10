Arosa (dpa) - Skicrosser Daniel Bohnacker vom SC Gerhausen ist beim Weltcup im Schweizer Luftkurort Arosa auf das Podest gefahren. Als bester Deutscher belegte der 24-Jährige den dritten Platz hinter dem schwedischen Sieger Victor Öhling Norberg und Sergej Ridzik aus Russland.

Andreas Schauer vom SC Lenggries wurde Achter und fiel damit in der Disziplin-Wertung auf Rang drei zurück. Bohnacker ist dort Sechster. Spitzenreiter bleibt Öhling Norberg, der in Arosa schon das Rennen am Freitag gewonnen hatte.

Das deutsche Damen-Team musste zwei Tage nach dem Kreuzbandriss von Julia Eichinger und dem enttäuschenden Ergebnis vom Vortag einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Die beste Athletin des Deutschen Skiverbandes (DSV) war Sabrina Weilharter (SC Traunstein) auf Rang 17, Margarethe Aschauer (WSV Königssee) fuhr auf Platz 20. Der Sieg ging nach ihrem Vortageserfolg erneut an die Schweizer Lokalmatadorin Fanny Smith. Zweite wurde die in der Weltcup-Wertung vor Smith führende Schwedin Anna Holmund.

Homepage DSV

Homepage Weltcup in Arosa