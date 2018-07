Bremerhaven (SID) - Die Brose Baskets Bamberg haben in der Basketball-Bundesliga den elften Sieg in Folge gefeiert. Der frühere Serienmeister gewann am Sonntag 75:63 (34:29) bei den Eisbären Bremerhaven und verdarb Muli Katzurin den Einstand auf der Trainerbank. Der Israeli (60) hatte in Bremerhaven unter der Woche den entlassenen Calvin Oldham ersetzt.

Bamberg, das am Mittwoch vorzeitig ins Eurocup-Achtelfinale eingezogen war, setzte sich im dritten Viertel ab und brachte den Vorsprung sicher nach Hause. Bester Werfer der Franken war Josh Duncan mit 20 Punkten. Bamberg ist mit 36:6 Zählern weiter Tabellenzweiter hinter Alba Berlin (38:2). Der Pokalsieger spielt am Nachmittag (17.00 Uhr) bei den Frankfurt Skyliners. Bremerhaven (10:32) ist Vorletzter.