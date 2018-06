Los Angeles (SID) - Blake Griffin von den Los Angeles Clippers fehlt beim Allstar-Game der Basketball-Profiliga NBA am kommenden Sonntag in New York. Der 25-Jährige muss sich wegen einer bakteriellen Infektion am rechten Ellbogen operieren lassen und kann beim Showspiel zwischen dem Osten und dem Westen nicht auflaufen. Dies gaben die Clippers am Sonntag vor dem Spiel bei Oklahoma City Thunder (108:131) bekannt.

Griffin war von den Fans in die Startformation der Western Conference gewählt worden. Für den Forward wäre es die fünfte Teilnahme am Allstar-Game gewesen. NBA-Boss Adam Silver wählte am Sonntag wie erwartet Point Guard Damian Lillard (24) von den Portland Trail Blazers als Ersatzmann aus.