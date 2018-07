Ludwigshafen (AFP) In Ludwigshafen haben am Sonntag mehrere hundert Menschen mit einem Kulturfest gegen eine Hooligan-Kundgebung gegen Salafisten protestiert. Nach Angaben der Polizei kamen 700 Menschen auf den Ludwigshafener Theaterplatz, wo die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) als Hauptrednerin auftrat. "Hier ist kein Platz für rechtes Gedankengut - weder in Ludwigshafen noch an irgendeinem anderen Ort in unserem Land", sagte Dreyer laut Landesregierung.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.