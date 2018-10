München (AFP) Die USA und der Iran wollen die Verhandlungen über das umstrittene Atomprogramm Teherans nicht nochmals verlängern. Dies machten die Außenminister John Kerry und Mohammed Dschawad Sarif am Wochenende nach Gesprächen am Rande der Sicherheitskonferenz in München deutlich. Die Frist für eine politische Einigung in dem seit Jahren andauernden Streit läuft Ende März aus.

