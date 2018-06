Nauen (AFP) Der SPD-Bundesvorstand ist am Sonntag zu einer Klausurtagung im brandenburgischen Landgut Borsig bei Nauen zusammengekommen. Bei den zweitägigen Beratungen, an denen auch weitere SPD-Spitzenpolitiker teilnehmen, will die Parteispitze Weichen für die politische Arbeit der kommenden Monate stellen. Es gehe darum, den Arbeitnehmern eine faire Teilhabe an der wirtschaftlichen Entwicklung zu sichern, sagte Parteichef Sigmar Gabriel zum Auftakt. Weitere zentrale Themen sind die Außen- und Europapolitik.

