Berlin (AFP) Die Bundesanwaltschaft ermittelt laut einem Bericht der "Welt am Sonntag" in mindestens zwei Fällen gegen deutsche IS-Kämpfer wegen mutmaßlicher in Syrien begangener Kriegsverbrechen. Dem Bundeskriminalamt lägen Erkenntnisse vor, wonach der Berliner Ex-Rapper Denis Cuspert und der Deutsch-Algerier Fared S. aus Bonn im vergangenen Jahr an der Ermordung syrischer Regierungssoldaten und Zivilisten beteiligt gewesen seien, berichtete die Zeitung.

