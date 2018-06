Paris (AFP) Frankreichs rechtsextreme Front National (FN) ist bei einer Parlaments-Nachwahl mit dem Versuch gescheitert, einen dritten Sitz in der Nationalversammlung zu erringen. Bei einer Stichwahl im ostfranzösischen Département Doubs setzte sich der sozialistische Kandidat Frédéric Barbier am Sonntag knapp gegen die FN-Kandidatin Sophie Montel durch, wie die sozialistische Partei am Abend in Paris erklärte. Demnach erzielte Barbier "zwischen 51 und 52 Prozent" der Stimmen.

