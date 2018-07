Hamburg (SID) - Linksverteidiger Ronny Marcos vom Fußball-Bundesligisten Hamburger SV hat sich beim 2:1-Sieg gegen Hannover 96 am Samstag eine leichte Gehirnerschütterung zugezogen. Der 21-Jährige war in der 78. Minute ausgewechselt worden. Marcos soll einige Tage mit dem Training pausieren, aber für das Spiel bei Bayern München am Samstag wieder zur Verfügung stehen.

Schlechter sieht es dagegen bei Innenverteidiger Cléber (Muskelfaserriss) und Rechtsverteidiger Dennis Diekmeier (Knieprobleme) aus. Wie Sportchef Peter Knäbel am Sonntag mitteilte, muss Trainer Joe Zinnbauer auch am kommenden Wochenende auf beide Profis verzichten.