Hamburg (SID) - Am Ende eines vermaledeiten Abends ging Pechvogel Marcelo auf Joe Zinnbauer zu. Der Innenverteidiger von Hannover 96 schien dem Trainer des Hamburger SV noch einmal verdeutlichen zu wollen, was dieser ohnehin schon längst wusste. Ohne das Unglück des Brasilianers wäre den Hanseaten der ersehnte 2:1-Heimsieg gegen spielerisch deutlich überlegene 96er mit großer Wahrscheinlichkeit verwehrt geblieben.

"So etwas passiert leider mal", sagte Marcelo etwas später, dem trotz der bitteren Bilanz von eineinhalb Eigentoren keiner seiner Mitspieler einen Vorwurf machte: "Ich bin sehr enttäuscht. Nicht unbedingt wegen der beiden unglücklichen Gegentore, sondern in erster Linie, weil wir das Spiel heute verloren haben." Daran hatte der 27-Jährige neben Stürmer Joselu, der einen Elfmeter verschoss (23.), den entscheidenden Anteil.

Der HSV ging vor 51.779 Zuschauern in der ersten Hälfte in Führung, ohne auch nur einmal auf das gegnerische Tor geschossen zu haben. Nach einer Flanke von Zoltan Stieber lenkte Marcelo den Ball über Ron-Robert Zieler ins Netz (26.). Auch beim 2:0 von Marcell Jansen (50.) war Hannovers Defensivmann zur falschen Zeit am falschen Ort. Zieler sprang nach links, sein Vordermann lenkte den Ball nach rechts. Artur Sobiechs Anschlusstreffer (66.) reichte nicht mehr für einen Punkt.

Damit war der Fehlstart der 96er in das Jahr 2015 perfekt. Nur ein Zähler aus drei Spielen ist zu wenig für die Ansprüche der Niedersachsen. "Jetzt ist es so passiert und für uns muss es weitergehen", sagte Marcelo und versprach Wiedergutmachung für den kommenden Sonntag: "Gegen Paderborn müssen drei Punkte her!"