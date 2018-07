Gibraltar (AFP) Wegen eines verdächtigen Gepäckstücks ist der Flughafen von Gibraltar evakuiert und für mehrere Stunden geschlossen worden. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag mitteilte, war die Polizei am Nachmittag verständigt worden, nachdem ein Mitarbeiter der Gepäckabfertigung geglaubt hatte, aus einem Gepäckstück Rauch aufsteigen zu sehen. Das verdächtige Gepäckstück war demnach in ein Flugzeug der Fluggesellschaft Easyjet auf dem Weg zum Londoner Flughafen Gatwick verladen worden. Daraufhin seien das Flugzeug sowie auch der Terminal geräumt worden. Auch der nahe gelegene Grenzübergang zu Spanien wurde gesperrt.

