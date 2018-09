Jerusalem (AFP) Die Kritik an der geplanten Rede des israelischen Regierungschefs Benjamin Netanjahu vor beiden Häusern des US-Kongresses hat sich in Israel aus Sorge um die Sicherheitsbeziehungen beider Länder am Wochenende zugespitzt. Zuvor war bekannt geworden, dass US-Vizepräsident Joe Biden wie zahlreiche Abgeordnete und Senatoren der Demokraten der Ansprache am 3. März fernbleiben wird, in der Netanjahu die Iranpolitik der US-Regierung kritisieren will. Israels Oppositionsführer Jizchak Herzog appellierte am Sonntag an Netanjahu, auf seinen Auftritt in Washington zu verzichten, meldete der israelische Rundfunk.

