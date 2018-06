Sanaa (AFP) Trotz wachsenden Widerstands im Jemen und internationaler Kritik treibt die schiitische Huthi-Miliz ihre Machtübernahme in dem Krisenstaat voran. Huthi-Chef Abdel Malek al-Huthi sagte am Samstag, die Übernahme der Kontrolle durch seine Miliz sei "im Interesse des Landes". Dagegen regt sich in dem mehrheitlich sunnitischen Land Widerstand einflussreicher Stammesführer und der sunnitischen Al-Islah-Partei. Der UN-Sicherheitsrat zeigte sich "sehr beunruhigt" über die Lage.

