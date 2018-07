Grenchen (SID) - Der australische Radprofi Rohan Dennis hat den Stundenweltrekord des Österreichers Matthias Brändle gebrochen. Der 24-Jährige vom Team BMC Racing legte am Sonntag in Grenchen/Schweiz in einer Stunde 52,491 Kilometer zurück und verbesserte den rund drei Monate alten Bestwert Brändles um 639 Meter.

"Das war sehr schmerzhaft. Um ehrlich zu sein, konnte ich den Moment gar nicht richtig genießen", sagte Dennis unter dem Applaus des Publikums im Velodrome Suisse: "Ich bin wirklich müde, aber sehr, sehr stolz." Zu den zahlreichen Gratulanten zählte auch Präsident Brian Cookson vom Weltverband UCI: "Rohans Performance war herausragend. Als erster Fahrer konnte er die 52-km-Marke durchbrechen. Rohan hat buchstäblich auf dem Gas gestanden."

Dennis, der bei den Olympischen Spielen 2012 in London Silber in der Mannschaftsverfolgung gewonnen hatte, schlug von Beginn an ein hohes Tempo an hatte nach der Hälfte der Zeit rund 20 Sekunden Vorsprung auf Brändle. Auch in der Folge ließ Dennis nicht nach und den Vorsprung Runde um Runde anwachsen. Für Dennis war es bereits der zweite große Erfolg des Jahres. Ende Januar hatte er erstmals die Tour Down Under gewonnen.

In Grenchen hatte im September auch Jens Voigt (Grevesmühlen/51,115 km) einen Stundenweltrekord aufgestellt, der ihm dann von Brändle entrissen wurde.