Buenos Aires (SID) - Die Tennis-Schwestern Serena und Venus Williams haben für die USA die Chance gewahrt, wieder in die Weltgruppe aufzusteigen. In Buenos Aires gewannen die US-Amerikanerinnen im Fed-Cup gegen Argentinien mit 4:1. Der 17-malige Fed-Cup-Champion spielt damit im April in der Relegation um den Wiederaufstieg in die Weltgruppe. Gegner im Kampf um einen der acht Plätze ist dann entweder Italien, Australien, Kanada oder Polen.

Venus Williams sorgte für den entscheidenden Punkt zum uneinholbaren 3:1 am Sonntag. Am Samstag hatte sie bereits ihr erstes Einzel gewonnen, Schwester Serena hatte auf 2:0 erhöht.