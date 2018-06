Istanbul (AFP) In der Türkei ist der mächtige Geheimdienstchef Hakan Fidan zurückgetreten, um eine Karriere als Abgeordneter zu starten. Der treue Gefolgsmann von Präsident Recep Tayyip Erdogan wolle im Juni bei der Parlamentswahl antreten, meldete die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu am Samstag. Regierungschef Ahmet Davutoglu nahm den Rücktritt an. Staatschef Erdogan kritisierte die Entscheidung.

