New York (AFP) Einer der prominentesten US-Nachrichtenmoderatoren, Brian Williams vom Sender NBC, hat angesichts interner Ermittlungen gegen ihn wegen einer offensichtlich geschönten Geschichte über seinen Einsatz im Irak-Krieg die Moderation seiner Nachrichtensendung vorerst niedergelegt. Es sei ihm "schmerzlich klar geworden" dass er derzeit "selbst zu sehr Teil der Nachrichten" sei, erklärte der 55-Jährige am Samstag. Er werde seine tägliche Nachrichtensendung "NBC Nightly News" deshalb "in den nächsten paar Tagen" nicht selbst moderieren.

