Washington (AFP) US-Außenminister John Kerry hat sich "zutiefst enttäuscht" über die Verschiebung der Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in Nigeria gezeigt. Eine politische Beeinflussung der nationalen Wahlkommission sei unakzeptabel, die Regierung dürfe Sicherheitsbedenken nicht als "Vorwand für eine Behinderung demokratischer Prozesse" missbrauchen, erklärte Kerry am Samstag (Ortszeit) in Washington. Die internationale Gemeinschaft werde "genau zuschauen", wie die nigerianische Regierung die Wahlen für den neuen Termin Ende März vorbereite. Es sei wichtig, dass es keine weiteren Verzögerungen gebe.

