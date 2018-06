Peking (AFP) Fast zwei Jahrzehnte nach der Hinrichtung eines unschuldig Verurteilten ist in China der eigentliche Täter zum Tode verurteilt wurde. Ein Gericht in Hohhot in der Inneren Mongolei verurteilte den 42-jährigen Zhao Zhihong am Montag wegen der Vergewaltigung und Erdrosselung einer jungen Frau im Jahr 1996, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete. Er hatte die Tat schon vor Jahren gestanden, die Behörden hatten aber erst kürzlich darauf reagiert.

