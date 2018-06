Ludwigshafen (AFP) Im Zusammenhang mit Protesten gegen eine Hooligan-Kundgebung in Ludwigshafen am Sonntag sind nach Polizeiangaben 160 Demonstranten vorübergehend in Gewahrsam genommen worden. Gegen mehr als hundert Menschen wurden zudem Platzverweise erteilt, wie das Polizeipräsidium Rheinpfalz am Montag in Ludwigshafen mitteilte. Ein Polizeibeamter wurde von einem Anhänger des rechten Lagers durch einen Schlag auf den Kopf verletzt.

