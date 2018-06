Berlin (AFP) Die Genehmigungen für Rüstungsexporte sind im ersten Amtsjahr von Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) deutlich zurückgegangen. Im vergangenen Jahr wurden so genannte Einzelausfuhrgenehmigungen im Umfang von 3,97 Milliarden Euro erteilt, während es 2013 noch 5,85 Milliarden Euro waren, wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Linken-Anfrage hervorgeht, über die zuerst die "Süddeutsche Zeitung" am Montag berichtet hatte. In den Jahren seit 2008 hatte der Umfang immer zwischen 4,7 und 5,8 Milliarden Euro gelegen, heißt es in der Regierungsantwort, die AFP vorlag.

