Wiesbaden (AFP) Ausfuhren, Einfuhren und Exportüberschuss: Allen weltweiten Krisen zum Trotz hat die deutsche Wirtschaft 2014 gleich drei Handelsrekorde geknackt. Sie führte Waren für mehr als 1,1 Billionen Euro aus und übertraf damit den bisherigen Höchststand aus dem Jahr 2012, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. Die Einfuhren beliefen sich auf 916,5 Milliarden Euro, zugleich wuchs der Exportüberschuss. Der Außenhandelsverband kündigte weiteres Wachstum an.

