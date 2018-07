Nauen (AFP) In der Edathy-Affäre gerät der SPD-Bundestagsabgeordnete Michael Hartmann in seiner Partei immer stärker unter Druck. Nach SPD-Chef Sigmar Gabriel forderten am Montag auch Generalsekretärin Yasmin Fahimi und Parteivize Thorsten Schäfer-Gümbel Hartmann zur Aussage auf. Fahimi nannte Hartmanns Berufung auf sein Aussageverweigerungsrecht im Bayerischen Rundfunk "eine Belastung für die Politik".

