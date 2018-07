Nauen (AFP) EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat griechische Erwartungen an Zugeständnisse der EU in der Schuldenkrise des Landes gedämpft. Der griechische Ministerpräsident Alexis Tsipras dürfe "nicht davon ausgehen, dass sich die gesamte Stimmung in Europa so verändert hätte, dass die Eurozone ohne Abstriche das Regierungsprogramm von Tsipras übernimmt", sagte Juncker am Montag am Rande einer Klausurtagung der deutschen SPD in Brandenburg. Er deutete jedoch auch Gesprächsbereitschaft an.

