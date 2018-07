Moskau (AFP) In der Ukraine-Krise hat sich der Kreml gegen möglichen Druck auf Staatschef Wladimir Putin verwahrt. "Niemand hat je mit dem Präsidenten im Ton eines Ultimatums geredet oder kann mit ihm so reden, selbst wenn er das möchte", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Montag im russischen Radio.

