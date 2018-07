Duisburg (AFP) Neuwagen waren in Deutschland nie teurer als im vergangenen Jahr. Im Durchschnitt kostete ein neues Auto 2014 knapp 27.200 Euro, wie aus einer Studie des CAR-Centers der Universität Duisburg-Essen hervorgeht, die am Montag der Nachrichtenagentur AFP vorlag. Der Listenpreis für einen Pkw war damit rund dreimal so hoch wie 1980.

