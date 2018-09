Berlin (AFP) Intelligente Stromzähler, sogenannte Smart Meter, sollen in bestimmten Einrichtungen und Haushalten mit hohem Energieverbrauch schon bald Pflicht werden. Am Montag veröffentlichte das Bundeswirtschaftsministerium in Berlin dazu einen Eckpunkteplan. Wo der Jahresstromverbrauch über 6000 Kilowattstunden liegt, müssen die Gerät demnach künftig eingebaut werden. Die meisten Verbraucher sind somit von der geplanten Einbaupflicht ausgenommen: Ein Durchschnittshaushalt in Deutschland verbraucht laut Ministerium lediglich 3500 Kilowattstunden Strom pro Jahr.

