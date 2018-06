Brüssel (AFP) Der mit Russland geplante Ukraine-Gipfel am Mittwoch in Minsk ist Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) zufolge noch nicht gesichert. Es sei "noch ein hartes Stück Arbeit" nötig, um das Treffen zu ermöglichen, sagte Steinmeier beim Treffen der EU-Außenminister am Montag in Brüssel. Deutschland und die Partner arbeiteten aber "mit allergrößter Energie" daran. Mit Blick auf die am Montag in Berlin stattfindenden Vorbereitungsgespräche sagte Steinmeier, er hoffe, "dass die offenen Punkte wenigstens so weit geklärt werden können, dass ein Minsker Treffen wirklich erfolgverpsrechend ist".

