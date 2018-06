Aschaffenburg (AFP) Die Tarifverhandlungen der Metall- und Elektroindustrie in Bayern stecken fest. "Unsere Positionen liegen immer noch weit auseinander", erklärte die Verhandlungsführerin der bayerischen Metall-und Elektroarbeitgeber, Angelique Renkhoff-Mücke, am Montag nach der dritten Verhandlungsrunde in Aschaffenburg. Sie forderte die Gewerkschaft IG Metall auf, ihre Warnstreiks zu beenden und "konstruktive Gespräche" zu führen.

