Osnabrück (AFP) Deutsche Eierproduzenten rechnen wegen des Ausbruchs der Vogelgrippe in Niedersachsen mit einem Engpass an Eiern aus sogenannter Freilandhaltung. In weiten Teilen der landwirtschaftlich wichtigen Weser-Ems-Region dürften Legehennen nach wie vor nicht ins Freie, sagte der Vorsitzende des Bundesverbandes Deutsches Ei, Günter Scheper, der "Neuen Osnabrücker Zeitung" vom Montag.

