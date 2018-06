Washington (dpa) - Die mit Griechenland vereinbarten Rettungsprogramme bleiben aus Sicht von Kanzlerin Angela Merkel Basis der Beratungen über das weitere Vorgehen in der Schuldenkrise. Diese Programme seien die Grundlage für die Diskussionen, sagte Merkel nach einem Gespräch mit US-Präsident Barack Obama in Washington. "Ich warte darauf, bis Griechenland mit einem belastbaren Vorschlag kommt, und dann werden wir darüber reden." Entscheidend sei, was die neue Regierung in Athen bei der Sitzung der Eurogruppe übermorgen oder einige Tage später auf den Tisch lege.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.