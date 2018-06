Brüssel (AFP) Die EU wird durch ihre Sanktionen gegen Russland im Ukraine-Konflikt nach spanischen Angaben selbst bereits wirtschaftlich hart getroffen. "Die EU hat bisher 21 Milliarden Euro verloren", sagte der spanische Außenminister José Manuel García Margallo am Montag beim Treffen mit seinen Kollegen in Brüssel. Der geplante Ukraine-Gipfel diese Woche in Minsk sei nun "die letzte Gelegenheit" vor einer weiteren Verschärfung der Sanktionen, die für alle EU-Mitglieder "hohe Kosten" verursachen würden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.