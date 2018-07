Berlin (dpa) - Die Initiative "Cinema for Peace" hat den chinesischen Künstler Ai Weiwei als kritischen Filmemacher ausgezeichnet. Zwei Vertreterinnen der russischen Punk-Band Pussy Riot hoben bei einer Gala am Rande der Berlinale den Mut des 57-jährigen Regimekritikers hervor. Ai Weiwei rief in einer Videobotschaft dazu auf, die Meinungsfreiheit zu verteidigen. Einen Ehrenpreis erhielt Til Schweiger für seinen Alzheimer-Film "Honig im Kopf".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.