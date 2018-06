Marseille (AFP) Nach Kalaschnikow-Schüssen im südfranzösischen Marseille sind am Montag Elite-Einheiten der Polizei in der Hafenstadt zum Einsatz gekommen. Anwohner hätten am Vormittag von "Kalaschnikow-Schüssen in die Luft" berichtet, hieß es aus Ermittlerkreisen. Es habe keine Verletzten gegeben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.