Bremen (SID) - Linksverteidiger Janek Sternberg hat bei Fußball-Bundesligist Werder Bremen einen Profi-Vertrag bis 2017 unterschrieben. Der 22-Jährige war im Sommer 2013 von der U23 des Hamburger SV an die Weser gewechselt und stand in der laufenden Saison viermal in der Startelf der Grün-Weißen.

"Wir freuen uns über die tolle Entwicklung von Janek in den letzten Monaten. Bei ihm ist genau der Fall eingetroffen, den wir uns wünschen. Er hat seine Chance bekommen und sie genutzt", sagte Geschäftsführer Thomas Eichin. Sternberg selbst ergänzte: "Bis vor wenigen Monaten hatte ich überhaupt nicht damit gerechnet. Es ist deshalb ein ganz besonderes Gefühl und ich freue mich riesig, längerfristig ein Teil dieser Mannschaft zu sein und die nächsten Aufgaben anzugehen."