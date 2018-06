Carson (SID) - Der frühere Bundestrainer Jürgen Klinsmann hat mit der Fußball-Nationalmannschaft der USA das lange Warten auf einen Sieg beendet. Klinsmann führte die Amerikaner in Carson/Kalifornien zu einem 2:0 (2:0) gegen Panama und feierte damit den ersten Sieg in einem Länderspiel seit dem 3. September. Der ehemalige Bundesligaprofi Michael Bradley (27.) und Torjäger Clint Dempsey (37.) trafen vor 20.271 Zuschauern im StubHub Center am Sonntagabend für den WM-Teilnehmer.

Am 3. September hatten die USA in Prag Tschechien mit 1:0 bezwungen. Seitdem gab es ernüchternde Ergebnisse, darunter ein 1:4 gegen Irland sowie Unentschieden gegen Ecuador und Honduras (jeweils 1:1). Zuletzt unterlagen die Amerikaner 2:3 in Chile.