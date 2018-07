Athen (AFP) Nach der Grundsatzrede des griechischen Ministerpräsidenten Alexis Tsipras ist die Börse in Athen wieder auf Talfahrt gegangen. Der Leitindex Athex verlor am Montagvormittag 5,38 Prozent und fiel auf 760 Punkte. Tsipras hatte bei der Vorstellung seines Regierungsprogramms am Sonntag seine Abkehr vom Sparkurs bekräftigt. Er hielt trotz Widerstands der Gläubiger daran fest, aus dem bisherigen Hilfsprogramm auszusteigen und stattdessen mit Hilfe einer Überbrückungsfinanzierung eine neue Lösung der Schuldenkrise auszuhandeln.

