London (AFP) Ex-Fußballprofi und Unicef-Botschafter David Beckham hat am Montag in London zusammen mit dem UN-Kinderhilfswerk Unicef einen Fonds für Kinder in Konfliktregionen ins Leben gerufen. Der Fonds 7 (7: The David Beckham Unicef Fund) ist nach der Rückennummer des Mittelfeldspielers bei Manchester United, seinem langjährigen englischen Verein, benannt. Dort spielte der Weltstar zwischen 1992 bis 2003 in der ersten Mannschaft.

