London (AFP) Mehrere tausend britische Muslime haben am Sonntag in London gegen die Mohammed-Karikaturen der französischen Zeitung "Charlie Hebdo" protestiert. In den Händen hielten sie Schilder mit Aufschriften wie "Wir lieben den Propheten Mohammed mehr als unser Leben" und "Beleidigen ist nicht Freiheit". Viele Demonstranten beteten gemeinsam und zogen dann zum Amtssitz von Premierminister David Cameron.

