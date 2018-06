Hongkong (AFP) Erneut fürchten Anleger hohe Verluste im Zusammenhang mit der virtuellen Währung Bitcoin. Nach der Schließung der Bitcoin-Börse MyCoin in Hongkong sei zu befürchten, dass rund drei Milliarden Hongkong-Dollar (342 Millionen Euro) verloren seien, sagte der örtliche Abgeordnete Leung Yiu-chung am Montag der Nachrichtenagentur AFP. Bei seinem Büro hätten sich dutzende besorgte Anleger gemeldet - allein in den vergangenen zwei Tagen seien mehr als 30 Fälle zusammen gekommen. "Wir schätzen, dass mehr als 3000 Menschen betroffen sind."

