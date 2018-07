Berlin/München (dpa) - Frieden für die Ukraine: Das war das alles dominierende Thema bei der Sicherheitskonferenz in München. Am Ende ist klar: Es gibt eine Chance. Vermutlich an diesem Mittwoch in Minsk.

Münchner Sicherheitskonferenz

Merkel zu Gespräch in Moskau

Auswärtiges Amt zur Sicherheitskonferenz

Verteidigungsministerium zur Sicherheitskonferenz